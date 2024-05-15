Захарова назвала издевательством игру Блинкена на гитаре в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паноптикумом игру на гитаре госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев.

«Я считаю, что это паноптикум. Я считаю, что это просто издевательство высшей марки», — сказала Захарова в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, «очень может быть, что это проделки или просто какой-то адский непрофессионализм тех пиарщиков, которые это все придумывают, которые не понимают, не могут прочувствовать ни остроту момента, ни особенности состояния людей в подобные исторические периоды. Либо, есть еще вариант, что это намеренно», — отметила Захарова.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что украинские пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США после того, как тот сыграл на гитаре и спел в одном из киевских баров.

Один из пользователей сети нецензурно высказался в адрес американских властей, которые полгода блокировали помощь Украине, а теперь Блинкен приехал в Киев и играет на гитаре в баре.