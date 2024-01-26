Медведев стал финалистом Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open-2024. Россиянин уступал Александру Звереву из Германии 0:2 по сетам в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, однако смог вырвать победу.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. Судьба матча решилась в пятом сете, который уверенно выиграл россиянин. В концовке при счете 5:3 Медведев на подаче Зверева заработал первый матчбол и добился победы.

При этом два предыдущих сета он взял на тай-брейке, где Зверев также имел шансы на выигрыш. Однако россиянин в самые важные моменты играл агрессивно и без ошибок, тогда как немецкий теннисист нервничал.

Медведев в третий раз сыграет в финале Australian Open. В предыдущих двух он проигрывал – сербу Новаку Джоковичу (2021 год) и испанцу Рафаэлю Надалю (2022). На это раз его соперником станет итальянец Янник Синнер. Финал в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье.