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Первая ракетка мира сенсационно вылетела с Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Первая ракетка мира Ига Свентек сенсационно уступила в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 19-летней чешской теннисистке Линде Носковой. Игра завершись со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Таким образом, полячка покидает Australian Open, первый в сезон турнир «Большого шлема». Носкова, которая является 50-й ракеткой мира, теперь предстоит сыграть с победительницей противостояния между Элиной Свитолиной (Украина) и Викторией Голубич (Швейцария).

Носкова впервые в своей карьере выступает в основной сетке Australian Open. Ранее на турнирах «Большого шлема» она не доходила дальше второго раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 57,8 миллиона долларов.

В 1/8 финала вышли три россиянки: Мария Тимофеева, Мирра Андреева и Анна Калинская. Также в число участников попала вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

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