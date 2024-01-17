Юная россиянка разгромила шестую ракетку мира на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева победила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса в матче второго круга Открытого чемпионата мира по теннису (Australian Open).

Андреева победила Жабер со счетом 6:0, 6:2. Она стала самой молодой теннисисткой открытой эры, выигравшей первый сет матча турнира серии «Большого шлема» против топ-10 всухую. Ей на данный момент 16 лет 253 дня.

«В первом сете я показала потрясающий теннис. Честно говоря, не ожидала от себя такого. Я просто хотела выйти и сыграть на этом большом корте во второй раз, просто насладиться теннисом, просто получить удовольствие, и я это сделала», — приводит слова Андреевой сайт WTA.

Россиянка занимает 47 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше третьего круга.

В следующем матче Андреева встретится с француженкой Дианой Парри.