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Юная россиянка разгромила шестую ракетку мира на Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Теннисистка Мирра Андреева
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Российская теннисистка Мирра Андреева победила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса в матче второго круга Открытого чемпионата мира по теннису (Australian Open).

Андреева победила Жабер со счетом 6:0, 6:2. Она стала самой молодой теннисисткой открытой эры, выигравшей первый сет матча турнира серии «Большого шлема» против топ-10 всухую. Ей на данный момент 16 лет 253 дня.

«В первом сете я показала потрясающий теннис. Честно говоря, не ожидала от себя такого. Я просто хотела выйти и сыграть на этом большом корте во второй раз, просто насладиться теннисом, просто получить удовольствие, и я это сделала», — приводит слова Андреевой сайт WTA.

Россиянка занимает 47 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше третьего круга.

В следующем матче Андреева встретится с француженкой Дианой Парри.

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EvgenAEY

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Uynachalnica

Осталось пасхи дождаться, тогда совсем упадут!

velam

Почему он говорит "мы" Если такая ситуация случится,он один из первых за границу свалит.

ERMOL33

ОЙ как так же!!! Китай же друзья на веки!!!!