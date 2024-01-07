Российская шорт-трекистка умерла в 20 лет

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в 20 лет, сообщил Союз конькобежцев России. Причина смерти не называется.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — говорится в сообщении.

Причину смерти спортсменки в организации не указали. Союз выразил соболезнования близким девушки.

Середа родилась 30 марта 2003 года. Занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах. Имела звание мастера спорта России.