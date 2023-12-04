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Представлены стеклянные жесткие диски огромной емкости

Источник:
Techradar
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Компания Cerabyte представила прорывную технологию хранения данных на основе стеклянных носителей. Компактные картриджи способны вмещать 10 тысяч терабайт информации.

На прочные пластины из стекла и керамики разработчики нанесли слой керамических частиц толщиной в 300 микрометров. Данные записываются при помощи лазера, который формирует на поверхности узоры, похожие на QR-коды.

Считывать данные предлагается посредством оптической микроскопии высокого разрешения. Производитель утверждает, что инновационные картриджи позволят поднять плотность записи данных примерно в тысячу раз — до уровня один терабайт на квадратный сантиметр.

Еще одной особенностью новых носителей станет их феноменальный живучесть. При правильном хранении срок хранения информации на подобных картриджах составляет более 5 тысяч лет. Коммерческое использование технологии начнется в 2030 году.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?