Представлены стеклянные жесткие диски огромной емкости

Компания Cerabyte представила прорывную технологию хранения данных на основе стеклянных носителей. Компактные картриджи способны вмещать 10 тысяч терабайт информации.

На прочные пластины из стекла и керамики разработчики нанесли слой керамических частиц толщиной в 300 микрометров. Данные записываются при помощи лазера, который формирует на поверхности узоры, похожие на QR-коды.

Считывать данные предлагается посредством оптической микроскопии высокого разрешения. Производитель утверждает, что инновационные картриджи позволят поднять плотность записи данных примерно в тысячу раз — до уровня один терабайт на квадратный сантиметр.

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Еще одной особенностью новых носителей станет их феноменальный живучесть. При правильном хранении срок хранения информации на подобных картриджах составляет более 5 тысяч лет. Коммерческое использование технологии начнется в 2030 году.