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Глобальное обновление 2ГИС: что изменилось

Источник:
Sibnet.ru
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Картографический сервис 2ГИС представил глобальные изменения. В навигаторе появились сервис бронирования отелей, парковки, трехмерные развязки и полосы на дорогах, 3D-деревья и друзья.

Новые возможности навигатора уже доступны в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android. На Android-устройствах обновиться до актуальной версии проще всего через само приложение, так как оно отсутствует в Google Play из-за санкций.

Реалистичные модели

Карты 2ГИС после обновления стали более реалистичными. Первые реалистичные здания и парки появились летом, теперь количество трехмерных объектов значительно выросло. Детальных зданий в 40 российских городах уже более 500. При этом объекты по-разному выглядят днем и ночью.

Впервые на картах появились 3D-деревья, которые меняются в зависимости от времени года. Летом деревья зеленые, осенью желтые, зимой карта покроется снегом, что создаст эффект полного погружения в городской ландшафт. Всего сервис «высадил» более 9,5 миллиона деревьев и кустарников.

Карты получили трехмерные модели новостроек, благодаря которым пользователи могут посмотреть, как жилой комплекс, находящийся на начальном этапе строительства, будет выглядеть после сдачи.

Новые маршруты

2ГИС научился подсказывать лучшие варианты маршрутов, комбинируя разные виды транспорта. Например, что тот же самый маршрут сейчас лучше проехать на маршрутке и метро или даже заказать такси. Раньше сравнивать проезд на разном виде транспорта можно было только вручную.

Отличия каждого варианта проезда указываются на карточках маршрутов. Например, для автомобилистов на маршруте покажут аварии, ремонтные работы и платные участки дороги. Для велосипедистов и самокатчиков — график перепадов высот, количество лестниц на маршруте, протяженность велодорожек и участков с плохой дорогой.

Самые серьезные изменения — в общественном транспорте. Теперь на карте можно сразу видеть движущиеся автобусы, трамваи и троллейбусы. В карточке будет показано актуальное расписание. Если рейс последний, приложение поторопит пользователя. 

А в метро навигатор подскажет, в какой вагон сесть, чтобы при выходе оказаться ближе к нужному переходу.

Обновленный навигатор

Дороги в режиме навигатора также стали более реалистичными — на картах появились трехмерные дорожные развязки, мосты и туннели. Уже на старте маршрута водителю предложат оптимальный вариант проезда к нужному месту, который учтет возможность припарковаться.

Маршрут на картах теперь отображается так, чтобы было удобнее находить место парковки. Водителю покажут, какие парковки есть в радиусе 300 метров от указанной точки, при этом для них будет указан статус: платные, бесплатные, общедоступные, для клиентов.

Приложение Дубльгис (2гис)
Обновленный навигатор 2ГИС
Фото: © Sibnet.ru

Впервые на картах отображается разметка полос — пока только для Москвы и Санкт-Петербурга, позже она станет доступна для остальных городов. Благодаря этому заработают дополнительные подсказки для водителей — где и куда лучше заранее перестроиться, чтобы не пропустить нужный поворот.

Также навигатор может работать в специальном режиме — например, для водителей грузовиков, таксистов, велосипедистов и даже для тех, кто на самокатах. 

Переработаны вид и структура экрана — теперь с ним удобнее взаимодействовать одной рукой, что особенно важно, что если человек за рулем.

Помощь в выборе гостиницы

2ГИС расширил интеграцию с сервисом бронирования отелей «Отелло». Пользователь может использовать карту для выбора гостиницы, а затем переходить к бронированию.

На сегодня в сервисе более 20 тысяч различных объектов размещения — отелей, хостелов, апартаментов, глэмпингов, санаториев, кемпингов, коттеджей. Кроме этого, порядка 200 отелей предоставляют пользователям «Отелло» эксклюзивные скидки.

Стали доступны разные варианты оплаты — предоплата, полная оплата, оплата при заселении.

Для пользователей «Отелло» в 2ГИС организована служба поддержки. Сервис обещает, что любые проблемные вопросы с заселением специалисты поддержки возьмутся решать в режиме реального времени.

Друзья на карте

Пользователи 2ГИС теперь могут обмениваться местоположением с родными и близкими. Друзьям можно назначать встречи с помощью геолокации, обмениваться реакциями. Также можно видеть оценки мест от своих друзей.

«В 2ГИС можно смотреть, где находятся близкие. Спонтанно встретиться, если они рядом. В один клик построить маршрут к другу или просто узнать, где он, как дела», — уточнила представитель 2ГИС Марина Коневских.

Приложение Дубльгис (2гис)
Настройка функции «Друзья на карте»
Фото: © Sibnet.ru

Показывать и открывать свое местоположение можно всему списку друзей или выборочно. 

Добавить друзей можно после авторизации через посту Google, VK, «Одноклассники» или Сбер ID. Можно импортировать друзей из телефонной книги или из VK. Выбранным контактам придет приглашение от 2ГИС. 

Еще один способ добавить друга на карту — кнопка «Бамп». Пользователям нужно быть рядом и одновременно потрясти телефонами. Если на устройствах функция активирована, они начинают видеть друг друга на картах 2ГИС.

Как включить друзей. Функция «Друзья на карте» работает в последней версии приложения на iOS и Android. Чтобы включить ее, нужно обновить 2ГИС и пройти по ссылке-приглашению от друга или от 2ГИС. Без нее подключить сервис пока нельзя. 

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных