Украинскую гимнастку выгнали из сборной за слова о ненависти к Польше

Бронзовая медалистка ЧМ-2019 Влада Никольченко исключена из сборной Украины по художественной гимнастике после ее слов о ненависти к Польше и полякам, сообщил врио министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Никольченко на этой неделе провела мастер-класс в Варшаве и выступила на международном турнире «Варшавская осень». «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей», — написала она в соцсетях.

Вице-президент Федерации гимнастики Украины заявила, что все были шокированы и потеряли дар речи в такой ситуации. Позднее Никольченко извинилась и оправдывала себя нервным срывом.

Никольченко 20 лет. В 2019 году она завоевала бронзу в упражнениях с булавами на мировом первенстве, уступив россиянке Дине Авериной и израильтянке Линой Ашрам. В том же году украинка выиграла бронзу чемпионата Европы (булавы) и дважды была третьей на Европейских играх (булавы, обруч).