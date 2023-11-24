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Украинскую гимнастку выгнали из сборной за слова о ненависти к Польше

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская гимнастка Влада Никольченко
Фото: © @nikolchenko_vlada

Бронзовая медалистка ЧМ-2019 Влада Никольченко исключена из сборной Украины по художественной гимнастике после ее слов о ненависти к Польше и полякам, сообщил врио министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Никольченко на этой неделе провела мастер-класс в Варшаве и выступила на международном турнире «Варшавская осень». «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей», — написала она в соцсетях.

Вице-президент Федерации гимнастики Украины заявила, что все были шокированы и потеряли дар речи в такой ситуации. Позднее Никольченко извинилась и оправдывала себя нервным срывом.

Никольченко 20 лет. В 2019 году она завоевала бронзу в упражнениях с булавами на мировом первенстве, уступив россиянке Дине Авериной и израильтянке Линой Ашрам. В том же году украинка выиграла бронзу чемпионата Европы (булавы) и дважды была третьей на Европейских играх (булавы, обруч).

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mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

paramedic

Бабушка-попсовичка больше не просипит со сцены с ужасным акцентом?Как же это пережить?

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты

scorpion2777

Очередная старушка сошла с ума