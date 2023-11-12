Валиева оказалась за бортом на этапе Гран-при России в Казани

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы на Гран-при России в Казани, не попала в тройку призеров.

Валиева в произвольной программе упала с четверного тулупа, также ей засчитали скольжение на коленях в хореодорожке как падение и обнулили два прыжка из-за повтора секвенции. В итоге она стала только четвертой.

Золото завоевала Софья Муравьева, серебро у Алины Горбачевой, бронза у Дарьи Садковой.

Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года, тогда она выступала в юниорах.

Команда Валиевой собирается подать протест на судейство в произвольной программе, сообщил источник РИА Новости.