Валиева оказалась за бортом на этапе Гран-при России в Казани

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Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы на Гран-при России в Казани, не попала в тройку призеров.
Валиева в произвольной программе упала с четверного тулупа, также ей засчитали скольжение на коленях в хореодорожке как падение и обнулили два прыжка из-за повтора секвенции. В итоге она стала только четвертой.
Золото завоевала Софья Муравьева, серебро у Алины Горбачевой, бронза у Дарьи Садковой.
Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года, тогда она выступала в юниорах.
Команда Валиевой собирается подать протест на судейство в произвольной программе, сообщил источник РИА Новости.