Звонарева и Зигемунд выиграли Итоговый турнир WTA

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Звонарева в 39 лет — самая возрастная чемпионка за всю историю WTA Finals.

Российско-немецкий дуэт в финале переиграл американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счетом 6:4, 6:4.

Перед финалом 39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд обыграли в Канкуне две первые сеяные пары: Кори Гауфф и Джессику Пегулу в группе и Сторм Хантер и Элизе Мертенс в полуфинале.

Звонарева и Зигемунд вместе выиграли шесть турниров, в том числе Открытый чемпионат США. На счету россиянки также есть победы на US Open в паре с француженкой Натали Деши (2006) и на Открытом чемпионате Австралии с соотечественницей Светланой Кузнецовой (2012).

За победу Звонарева получит более 300 тысяч долларов.