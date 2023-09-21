Представлена новая версия генератора изображений DALL-E 3

Компания OpenAI представила третью версию нейросети DALL-E, которая способна генерировать изображения по текстовому описанию. Она будет интегрирована в чат-бот ChatGPT.

DALL-E 3 лучше справляется с изображением рук, а также может точно изобразить сцену с четко обозначенными объектами и смоделировать, как они будут взаимодействовать друг с другом в пространстве.

При этом новая версия получила ограничение на использование образов общественных деятелей и «вредных предубеждений» — так разработчики хотят защититься от использования нейросети в пропагандистских целях и для дезинформации.

В настоящее время DALL-E 3 находится на стадии бета-теста. Он станет доступен подписчикам ChatGPT Plus и Enterprise в октябре через API. При этом бесплатный доступ к DALL-E не предусмотрен.