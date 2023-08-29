Киберспортсмены смогут выступать под флагом России

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации компьютерного спорта России.

На съезде Международной федерации компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования делегаты отменили решение съезда от 18 апреля 2022 года, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Сборная России по компьютерному спорту снова сможет выступать под своим флагом и названием. Также на съезде отклонили предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF.

«В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — сказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.