НАВЕРХ

Месси перешел из ПСЖ в клуб Бэкхема

Источник:
Sibnet.ru
444 4
Футболист Лионель Месси на вручении премии «Золотой мяч»
Фото: © @leomessi

Лучший футболист мира Лионель Месси выбрал новый клуб — он будет играть в «Интер Майами» из американской лиги MLS. Клубом владеет знаменитый футболист Дэвид Бекхэм.

О переходе из ПИСЖ в «Интер Майями» Месси объявил в интервью испанским Mundo Deportivo и Sport. Футболист объяснил, что почувствовал, что «настала его очередь оказаться в лиге США и жить футболом иначе, чем до этого», «наслаждаясь им день за днем».

«Интер Майями» выступает в североамериканской лиге MLS. Клуб принадлежит группе инвесторов, возглавляемой бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

По данным Sport, «Интер Майями» сделал предложение Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму 200 миллионов евро. Также футболиста привлекли коллоборация с Apple TV и Adidas.

О желании вернуть Мессии заявлял его родной клуб «Барселона». А «Аль-Хиляль», представляющий Саудовскую Аравию, предлагал нападающему двухлетний контракт, благодаря которому тот сможет заработать 1,2 миллиарда евро и стать самым высокооплачиваемым спортсменом.

Месси 35 лет. Он получил приз лучшему футболисту года «Золотой мяч» рекордные семь раз. В составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).

Еще по теме
Дзюба сравнил себя с прекрасным цветком
Лионель Месси покинет ПСЖ
«Арсенал» оскандалился после поздравления Аршавина с днем рождения
Овечкин и Дзюба обменялись «любезностями»
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов
Украинский чемпион ММА отказался оскорблять Россию
04.06.2023 17:21
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
Винер заявила, что России не нужны никакие Олимпиады
31.05.2023 14:05
Инвалид покорил Эверест
Безногий ветеран покорил Эверест
26.05.2023 17:02
Теннесист Даниил Медведев
Теннисист Медведев исполнил странный танец на турнире в Риме
21.05.2023 15:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (4)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
28
Запад заставит Киев согласиться на «ампутированную Украину»