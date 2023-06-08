Месси перешел из ПСЖ в клуб Бэкхема

Лучший футболист мира Лионель Месси выбрал новый клуб — он будет играть в «Интер Майами» из американской лиги MLS. Клубом владеет знаменитый футболист Дэвид Бекхэм.

О переходе из ПИСЖ в «Интер Майями» Месси объявил в интервью испанским Mundo Deportivo и Sport. Футболист объяснил, что почувствовал, что «настала его очередь оказаться в лиге США и жить футболом иначе, чем до этого», «наслаждаясь им день за днем».

«Интер Майями» выступает в североамериканской лиге MLS. Клуб принадлежит группе инвесторов, возглавляемой бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

По данным Sport, «Интер Майями» сделал предложение Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму 200 миллионов евро. Также футболиста привлекли коллоборация с Apple TV и Adidas.

О желании вернуть Мессии заявлял его родной клуб «Барселона». А «Аль-Хиляль», представляющий Саудовскую Аравию, предлагал нападающему двухлетний контракт, благодаря которому тот сможет заработать 1,2 миллиарда евро и стать самым высокооплачиваемым спортсменом.

Месси 35 лет. Он получил приз лучшему футболисту года «Золотой мяч» рекордные семь раз. В составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).