Нападающий Артем Дзюба продлил контракт с «Локомотивом», соглашение будет действовать год с возможностью пролонгации, сообщается на сайте клуба.

«Переговоры прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции», — заявил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

«Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» — написал в телеграм-канале Дзюба

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, форварду будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей за «железнодорожников», забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.