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Российские процессоры подорожали вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость отечественных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» с начала года выросла в два раза. Например, современный Baikal T1000 теперь продается за 8900 рублей.

Причин для резкого подорожания несколько — во-первых, это произошло из-за повышенного спроса со стороны российских производителей серверов, систем хранения данных и ПК.

Во-вторых, процессоры подорожали из-за вынужденного переноса производства на новые иностранные заводы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

При этом производители электроники в России после подорожания «Байкалов» и «Эльбрусов» также начали поднимать цены, одновременно наращивая закупки иностранных компонентов.

Производство процессоров Baikal T1000 началось в 2016 году на Тайване компанией TSMC. После начала спецоперации на Украине TSMC отказалась от сотрудничества с российскими компаниями.

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MuCbE

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