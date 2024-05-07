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Новый профиль Intel резко снизил производительность процессоров

Источник:
Hardwaretimes.com
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Обновленные прошивки для BIOS с новым профилем, выпущенные производителями материнских плат по просьбе компании Intel, чтобы устранить проблемы со стабильностью чипов Raptor Lake, существенно замедляют процессоры.

После установки нового профиля производительность чипов снижается. Сильнее всего на ограничения реагируют преимущественно представители 14-го поколения, особенно такие процессоры, как Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14500 и Core i5-14400.

В частности, Core i9-14900 и Core i7-14700 начинают работать почти на 40 % медленнее, чем до обновления BIOS. Так, в многоядерном тесте Cinebench результат Core i9-14900 упал с 39 400 до 24 600 баллов. У Core i7-14700 наблюдается снижение с 34 352 до 23 091 балла.

При этом одноядерная производительность не страдает. Эксперты отмечают, что обычные пользователи могут не заметить существенного снижения мощности при стандартных сценариях, однако в рабочих задачах чипы Intel теперь будут работать намного медленнее конкурентов.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔