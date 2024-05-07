Новый профиль Intel резко снизил производительность процессоров

Обновленные прошивки для BIOS с новым профилем, выпущенные производителями материнских плат по просьбе компании Intel, чтобы устранить проблемы со стабильностью чипов Raptor Lake, существенно замедляют процессоры.

После установки нового профиля производительность чипов снижается. Сильнее всего на ограничения реагируют преимущественно представители 14-го поколения, особенно такие процессоры, как Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14500 и Core i5-14400.

В частности, Core i9-14900 и Core i7-14700 начинают работать почти на 40 % медленнее, чем до обновления BIOS. Так, в многоядерном тесте Cinebench результат Core i9-14900 упал с 39 400 до 24 600 баллов. У Core i7-14700 наблюдается снижение с 34 352 до 23 091 балла.

При этом одноядерная производительность не страдает. Эксперты отмечают, что обычные пользователи могут не заметить существенного снижения мощности при стандартных сценариях, однако в рабочих задачах чипы Intel теперь будут работать намного медленнее конкурентов.