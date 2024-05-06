Названы лучшие видеокарты по соотношению цены и быстродействия

Специалисты авторитетного немецкого издания ComputerBase составили рейтинг самых выгодных видеокарт по состоянию на май 2024 года. В испытаниях участвовали 24 актуальных графических ускорителя, их тестировали в 23 современных играх.

Карты работали в паре с процессором Ryzen 9 7950X3D и 48 ГБ ОЗУ формата DDR5-6000. Самой выгодной картой для игр с разрешением 1080р и классической растеризацией оказалась Radeon RX 6650 XT. В тройку лидеров также вошли ARC A750 и Radeon RX 7600.

В проектах с трассировкой лучей лучшей по соотношению производительности и цены стала ARC A750, а следом за ней расположились GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4060 8 ГБ и GeForce RTX 4070.

В разрешении 1440р лидерами стали Radeon RX 7700 XT, Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 GRE. В играх с рейтрейсингом лучшие видеокарты для такого разрешения — GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti.

Лучшее соотношение цены и производительности в играх с разрешением 4К показала Radeon RX 7800 XT. Для проектов с трассировкой лучей оптимальный выбор — GeForce RTX 4070 SUPER. Примечательно, что топовая GeForce RTX 4090 заняла последние места во всех номинациях.