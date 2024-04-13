НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Western Digital представила невероятно емкий накопитель

Источник:
Notebookcheck
321 1

Компания Western Digital представила накопитель Ultrastar Transporter, объем которого составляет 368 ТБ. Внешне накопитель напоминает чемодан и весит целых 15 килограммов.

Разработчики отмечают, что Ultrastar Transporter может использоваться для хранения значительного объема данных в полевых условиях. Например, с его помощью можно перемещать черновой материал съемочной группы.

Помимо самих накопителей внутри стоят 12-ядерный Xeon 4310 и 128 ГБ оперативной памяти. При максимальной нагрузке устройство потребляет около 1300 Вт энергии. Все накопители — твердотельные, доступ к ним осуществляется по протоколу NVMe.

Ultrastar Transporter подключается к сети через два порта QSFP112, скорость загрузки и выгрузки данных достигает 200 Гбит/с. Также необычный накопитель поддерживает интерфейс 10 Gigabit Ethernet через порт RJ-45.

Еще по теме
Бюджетники получат планшеты на базе ОС «Аврора»
Ростелеком запланировал выпуск ноутбуков и планшетов
Половина российских процессоров «Байкал» оказались бракованными
Как удалить OneDrive из Windows
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
217403
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
21314
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
19354
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
21502
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
31252
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
203659
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
22893
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
23139
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
25805
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
41566
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
Игры портируют на российскую операционную систему «Аврора»
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
ВСУ применили химическое оружие
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))