Western Digital представила невероятно емкий накопитель

Компания Western Digital представила накопитель Ultrastar Transporter, объем которого составляет 368 ТБ. Внешне накопитель напоминает чемодан и весит целых 15 килограммов.

Разработчики отмечают, что Ultrastar Transporter может использоваться для хранения значительного объема данных в полевых условиях. Например, с его помощью можно перемещать черновой материал съемочной группы.

Помимо самих накопителей внутри стоят 12-ядерный Xeon 4310 и 128 ГБ оперативной памяти. При максимальной нагрузке устройство потребляет около 1300 Вт энергии. Все накопители — твердотельные, доступ к ним осуществляется по протоколу NVMe.

Ultrastar Transporter подключается к сети через два порта QSFP112, скорость загрузки и выгрузки данных достигает 200 Гбит/с. Также необычный накопитель поддерживает интерфейс 10 Gigabit Ethernet через порт RJ-45.