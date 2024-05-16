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Россия запустила первое производство собственных мониторов

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Fplus объявила о запуске своей первой серии мониторов, разработанных и произведенных на территории России.

Производство осуществляется на собственных мощностях компании, расположенных в Подмосковье, сообщается на сайте Fplus. Первая партия мониторов уже произведена и готова к отгрузке заказчикам.

Мониторы Fplus МО-24F129-HD с диагональю 23,8 дюйма и Fplus MO-27Q229-HDC с диагональю 27 дюймов предназначены для использования в коммерческих и государственных офисах. Они оснащены IPS-матрицами и поддерживают частоту обновления экрана 75 Гц.

Отмечается, что пилотные модели были разработаны с учетом требований рынка и включают в себя два наиболее популярных сегмента. В будущем компания планирует расширить ассортимент реестровых мониторов.

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