AMD и Microsoft создадут альтернативу чипам NVIDIA

Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что технологии искусственного интеллекта стали приоритетом компании и она объединила усилия с Microsoft для создания нового аппаратного обеспечения.

На квартальной конференции Су признала, что закон Мура начинает замедлять действие, и AMD расширит свои возможности, чтобы удовлетворять растущий спрос на компьютерные чипы.

AMD и Microsoft изучают возможность выпуска альтернативы профессиональным ускорителям NVIDIA, чтобы подвинуть их на рынке искусственного интеллекта, где та стала монополистом. Работа ведется под кодовым названием Athena.

Microsoft оказала финансовую поддержку AMD, и готова дальше поддерживать ее начинания ради получения собственного ИИ-чипа. Пока что Microsoft вынуждена использовать решения NVIDIA для работы с искусственным интеллектом, что неприемлемо для такой большой компании.

Закон Мура — это эмпирическое наблюдение, сформулированное генеральным директором компании Intel Гордоном Муром в 1965 году. Закон Мура гласит, что количество транзисторов, которые можно поместить на кристалл схемы интегральной микросхемы, удваивается примерно каждые два года.

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Производительность компьютеров, основанных на интегральных микросхемах, увеличивается с течением времени, а их стоимость снижается. Закон дал толчок к развитию компьютерной индустрии и стал одним из важнейших факторов прогресса в области электроники.