Intel сообщила о самых больших убытках в своей истории

Intel объявила о своих крупных убытках в первом квартале 2023 финансового года. Выручка составила 11,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В течение квартала Intel потеряла 2,8 миллиарда долларов, а валовая маржа снизилась до 38,4%.

Одной из главных причин снижения выручки компании называется падение спроса на ПК и увеличение популярности более дешевых процессоров, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчет Intel. Потребители стали осторожно относиться к расходам, что негативно отразилось на финансовых показателях.

Подразделение клиентских вычислений Intel сохранило свою позицию крупнейшего источника дохода компании, заработав 5,8 млрд долларов. Однако выручка этого подразделения снизилась на 38% по сравнению с предыдущим годом.

Датацентр и разработка искусственного интеллекта Intel Datacenter and AI Group испытали значительное снижение продаж оборудования для центров обработки данных, а выручка сетевого подразделения Intel Network and Edge Group упала до 1,5 млрд долларов.

Единственным подразделением Intel, продемонстрировавшим рост выручки за год, стало Mobileye, разрабатывающее системы помощи для водителей. Оно заработало в первом квартале 2023 года 458 миллионов долларов.

Однако операционная прибыль этого подразделения снизилась на 17% в годовом исчислении до 123 миллионов, поскольку компания увеличила инвестиции в новые продукты. В целом, убытки Intel стали самыми большими в истории компании.