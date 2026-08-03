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Антимонопольная служба возбудила дело против Apple

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone
Фото: © U.S. Air Force

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Apple из-за того, что на iPhone и iPad нет предустановленных мессенджера «Макс» и магазина приложений Rustore.

ФАС в начале июля выдала предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, а также исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS.

Согласно предупреждению, Apple должна была исполнить предупреждение до 15 июля. В случае неисполнения компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в сообщении службы.

Антимонопольная служба уточнила, что по итогам рассмотрения дела в случае установления нарушения Apple Закона о защите конкуренции в отношении компании будет назначен штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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