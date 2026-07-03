Глава Кузбасса показал оптимистичную обстановку на заправке

Глава Кузбасса Илья Середюк снял видео на одной из АЗС в регионе, где присутствуют все виды топлива и небольшая очередь. В комментариях не все согласились с его описанием ситуации.

Середюк по пути из Кемерова в Новокузнецк заехал на трассовую заправку «Газпром нефти» около Полысаево. Губернатор показал, что на ней есть все виды бензина и дизтопливо.

Очередь на дизель и на бензин составила примерно по пять машин, отметил Середюк. На заправке оператор заверила его, что бензин в канистры не наливают, это могут сделать только в экстренном случае, когда машина встала на дороге.

«На АЗС Газпромнефть бензин приходится искать по всему городу, и его практически уже нигде нет, только в отдаленных районах», — написал один из жителей Кузбасса в комментарии к посту.

«Белово. Заправки работают только в центре. в поселках бензина нет, в районе тоже», — поделился другой.