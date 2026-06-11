Россияне стали чаще жаловаться на операторов связи

Рост числа жалоб на недобросовестные действия отечественных операторов связи зафиксирован в России с начала 2026 года, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

В жалобах упоминаются акции операторов по начислению денег или бонусов за входящие звонки и сообщения, сокращение ими максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа, сказано в сообщении.

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Кроме того, по данным ФАС, есть просьбы о совершенствовании процедуры перехода абонента к другому оператору с сохранением номера.

Операторам связи выданы рекомендации по корректировке спорных практик, которые будут способствовать формированию добросовестной конкурентной среды и соблюдению при этом прав абонентов, говорится в сообщении.