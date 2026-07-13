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Какие способы оплаты поддерживает торговый эквайринг

Источник:
Sibnet.ru
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Безналичная оплата
Фото: © предоставлено ПАО «Банк ПСБ»
Сегодня большинство покупателей предпочитают платить картой или смартфоном, а не наличными. Бизнес, который не поддерживает безналичную оплату, рискует потерять часть клиентов. Именно поэтому подключение системы приема карточных платежей стало стандартной практикой — от небольших кофеен до крупных розничных сетей.

Как работает прием безналичных платежей

Эквайринг — это услуга, позволяющая принимать оплату по банковским картам, через цифровые кошельки и мобильные приложения. Банк или платежный провайдер предоставляют оборудование и обеспечивают передачу данных между покупателем, платежной системой и продавцом. Когда клиент прикладывает карту или телефон к терминалу, запрос уходит на проверку и подтверждается за несколько секунд. После этого деньги поступают на расчетный счет компании.

На что обращать внимание при выборе

Выбирая поставщика услуги, важно смотреть не только на размер комиссии. Есть и другие параметры, которые влияют на удобство работы:

  • скорость зачисления средств на расчетный счет;
  • наличие технической поддержки и время ее работы;
  • возможность интеграции с кассовым оборудованием и учетными системами;
  • простота подключения и настройки;
  • наличие личного кабинета с аналитикой по операциям.

Стоит также уточнить, какие платежные системы поддерживает сервис и работает ли он с бесконтактной оплатой.

Какие способы оплаты доступны клиентам

Эквайринг поддерживает несколько вариантов оплаты, и их набор зависит от подключенного сервиса. Наиболее распространенный — оплата банковской картой: покупатель вставляет ее в терминал или прикладывает бесконтактно. Смартфоны и умные часы с поддержкой платежных приложений работают по тому же принципу.

Еще один вариант — оплата по QR-коду через систему быстрых платежей: покупатель сканирует код камерой и подтверждает перевод в своем банковском приложении. Для интернет-покупок используют ввод данных карты на сайте или оплату через электронные кошельки.

Как происходит подключение

Оформление услуги, как правило, происходит дистанционно. Нужно подать заявку, предоставить необходимые документы и дождаться проверки. После одобрения провайдер настраивает доступ к личному кабинету, а при необходимости организует доставку оборудования. При правильной настройке торговый эквайринг запускается в течение нескольких рабочих дней и сразу готов к работе.

Когда клиент может оплатить картой или смартфоном, обслуживание проходит быстрее, а число отказов от покупки из-за отсутствия наличных заметно снижается. Встроенная аналитика по транзакциям дает понимание спроса и помогает грамотнее планировать закупки и загрузку персонала. В результате бизнес не просто получает удобный способ приема платежей, но и инструмент для повышения эффективности и роста клиентской базы.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ» ИНН 7744000912. Универсальная лицензия № 3251, Erid: 2SDnjcYQJFL
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Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

funkit

Смотрю ты прям всё знаешь? С ЦРУшниками на связи поди??🤣