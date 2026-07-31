IT-гиганты потратили на искусственный интеллект $1 трлн

Четыре американских технологических гиганта — Google, Amazon, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — с 2023 года инвестировали в развитие искусственного интеллекта (ИИ) 1,1 триллиона долларов, приводит Financial Times отчеты корпораций.

Огромные расходы свидетельствуют как о масштабах их амбиций в области искусственного интеллекта, так и о скорости, с которой американские IT-гиганты превратились в крупных инвесторов в ИИ-инфраструктуру, приводи т издание мнение экспертов.

«По сути, росту капитальных вложений не видно конца. Инвесторам нужно, чтобы эти компании придерживались четкой границы между инвестированием в искусственный интеллект и сохранением того, что сделало их успешными», — заявил аналитик RBC Capital Риши Джалурия.

Компании намерены потратить 745 миллиардов долларов на центры обработки данных, передовые чипы и мощности для их запуска в этом году. При этом успех данных вложений частично зависит от способности стартапов OpenAI и Anthropic продолжать сбор средств для покупки вычислительных мощностей.



Приток инвестиций привел к напряжению в цепочках поставок и росту издержек, вызвав нехватку памяти, что негативно сказалось на Apple, несмотря на то, что компания выбыла из гонки за ИИ.