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IT-гиганты потратили на искусственный интеллект $1 трлн

Источник:
Financial Times
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Ростелеком. Дата-центр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четыре американских технологических гиганта — Google, Amazon, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — с 2023 года инвестировали в развитие искусственного интеллекта (ИИ) 1,1 триллиона долларов, приводит Financial Times отчеты корпораций.

Огромные расходы свидетельствуют как о масштабах их амбиций в области искусственного интеллекта, так и о скорости, с которой американские IT-гиганты превратились в крупных инвесторов в ИИ-инфраструктуру, приводи т издание мнение экспертов.

«По сути, росту капитальных вложений не видно конца. Инвесторам нужно, чтобы эти компании придерживались четкой границы между инвестированием в искусственный интеллект и сохранением того, что сделало их успешными», — заявил аналитик RBC Capital Риши Джалурия.

Компании намерены потратить 745 миллиардов долларов на центры обработки данных, передовые чипы и мощности для их запуска в этом году. При этом успех данных вложений частично зависит от способности стартапов OpenAI и Anthropic продолжать сбор средств для покупки вычислительных мощностей.

Приток инвестиций привел к напряжению в цепочках поставок и росту издержек, вызвав нехватку памяти, что негативно сказалось на Apple, несмотря на то, что компания выбыла из гонки за ИИ.

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rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

Uynachalnica

А в чем разница между 5.96 и 133.9? А тут Лерчек судят. Где заявленное Песковым единство?