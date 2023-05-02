IBM приостановит набор сотрудников и «наймет» ИИ

Компания IBM объявила о намерении приостановить прием новых сотрудников на ряд должностей, так как ожидается, что в ближайшие годы многие задачи будут выполняться искусственным интеллектом.

Глава IBM Арвинд Кришна заявил в интервью Bloomberg, что около 30% из 26 тысяч сотрудников «бэк-офиса» IBM можно легко заменить с помощью ИИ и систем автоматизации в следующие пять лет. Это означает, что компания не будет нанимать новых сотрудников на примерно 7,8 тысячи рабочих мест.

По словам Кришны, автоматизация таких задач, как подготовка писем и перемещение сотрудников между департаментами, скоро будет полностью реализована. Однако многие функции HR, от подбора персонала до оценки их эффективности, возможно, не смогут быть выполнены ИИ еще в течение десятилетия.

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Ожидается, что к концу 2024 года действия Кришны помогут экономить до 2 миллиардов долларов ежегодно. Глава IBM уверен, что в течение ближайших десятилетий ИИ сможет заменить еще больше профессий.