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Искусственный интеллект самостоятельно выучил новый язык

Источник:
Sibnet.ru
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Человекоподобный робот
Фото: © Alex Knight / Unsplash License

Технический директор Google Джеймс Маника рассказал в интервью, что находящаяся в разработке нейросеть самостоятельно обучилась бенгальскому языку.

«Мы обнаружили, что с очень малым количеством подсказок на бенгальском языке он теперь может переводить все на бенгальский», — рассказал Маника CBS.

Маника отметил, что «самообразование» нейросетей встречается все чаще и непонятно, что становится стимулом для такого, выходящего за рамки текущих задач, поведения. Гендиректор Google Сундар Пичаи отметил, что эксперты пока не смогли объяснить эту странность ИИ.

Илон Маск назвал нейросети угрозой человечеству

Самообучение ИИ новому навыку называется «возникающим свойством». Именно этот процесс подчеркивает то, что программисты не могут знать всех деталей работы нейросети и используется противниками технологии в качестве довода в пользу ее потенциальной опасности.

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Топ комментариев

GammiPluh

Бойцов Вагнера украинцы с самого начала в плен почти не брали, либо их в плену убивали... пусть теперь...

GammiPluh

Если враг забыл что такое быть человеком, то зачем это делать нам?

GammiPluh

Макрон - расскажи французам как ты их будешь посылать в окопы... не даст он победить)

No!

быть человеком в отношении фашизма? хохол что ли? еще скажи " а нас за шо"