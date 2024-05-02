Обновление безопасности Windows сломало работу VPN

Апрельское обновление безопасности под названием KB5036893 для Windows 10 и Windows 11 сломало работу многих сервисов VPN.

После установки патча пользователи стали жаловаться, что соединение через VPN не устанавливается вовсе, работает с перебоями или с ощутимо замедленной скоростью, пишет портал PC World.

Microsoft уже признала, что проблема действительно существует. Представители компании пообещали, что уже работают над поиском причины и устранением проблемы, однако не уточнили, когда выйдет патч.

В настоящее время восстановить корректную работу сервисов VPN можно только путем удаления обновления KB5036893.