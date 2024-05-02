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Обновление безопасности Windows сломало работу VPN

Источник:
Sibnet.ru
247 0

Апрельское обновление безопасности под названием KB5036893 для Windows 10 и Windows 11 сломало работу многих сервисов VPN.

После установки патча пользователи стали жаловаться, что соединение через VPN не устанавливается вовсе, работает с перебоями или с ощутимо замедленной скоростью, пишет портал PC World.

Microsoft уже признала, что проблема действительно существует. Представители компании пообещали, что уже работают над поиском причины и устранением проблемы, однако не уточнили, когда выйдет патч.

В настоящее время восстановить корректную работу сервисов VPN можно только путем удаления обновления KB5036893.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.