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Microsoft исправила ошибку VPN‑сервисов в Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft выпустила обновления для операционных систем Windows, исправляющие проблемы в работе VPN-сервисов, появившиеся после установки апрельского обновления безопасности.

«Устройства на базе Windows могли испытывать проблемы с подключением к VPN-сервисам после установки апрельских обновлений безопасности или предварительных апрельских обновлений ОС», — говорится в официальном блоге Microsoft.

Проблема в работе VPN-сервисов наблюдалась в Windows 11, Windows 10, а также Windows Server 2008. Для ее устранения выпущены патчи KB5037771 (Windows 11 22H2/23H2), KB5037770 (Windows 11 21H2), KB5037768 (Windows 10).

Для администраторов систем, которые не могут немедленно установить последний патч Microsoft, компания в качестве временной меры предлагает удалить проблемное апрельское обновление с использованием параметра командной строки DISM/Remove-Package.

В свежем майском обновлении Microsoft также исправила известную проблему, вызывающую перезагрузку контроллера домена и сбои аутентификации NTLM после установки прошлогодних обновлений безопасности Windows Server.

Тема: Человек и компьютер
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