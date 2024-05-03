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WhatsApp начнет блокировать пользователей за спам

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp начнет блокировать пользователей, которые занимаются спамом. Апдейт был обнаружен в бета-версии 2.24.10.5, которая доступна в Google Play.

Обновление предусматривает временную блокировку замеченных в массовых рассылках пользователей, из-за чего они будут лишены возможности создавать новые чаты, пишет издание WABetaInfo.

При этом пользователи с ограниченными правами по-прежнему смогут получать сообщения и отвечать на них из существующих чатов и групп, отмечается в материале. При этом функция ограничения аккаунта находится в стадии разработки и еще может быть изменена.

В связи с тем, что в мессенджере используется сквозное шифрование, система не сможет видеть сами сообщения, но сможет выявлять спам по поведению пользователя. По всей видимости, анализировать рассылки будет машинный интеллект.

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