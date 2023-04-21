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NVIDIA сократила производство GeForce RTX 4070 из‑за плохих продаж

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарта Nvidia Geforce RTX
Фото: © Fredrick Tendong / Unsplash License

Nvidia уменьшила производство видеокарт GeForce RTX 4070 из-за низкого спроса на продукцию. По словам представителей компании, в последние месяцы продажи этих видеокарт заметно упали, что вынудило компанию принять решение об уменьшении объемов производства.

Инсайдеры китайского форума Board Channel поделились информацией о том, что снижение спроса на видеокарты GeForce RTX 4070 связывают с резким увеличением цен, вызванным мировым дефицитом полупроводников. Это поспособствовало тому, что многие покупатели отложили покупку видеокарт до лучших времен.

Несмотря на сокращение производства видеокарт GeForce RTX 4070, Nvidia не собирается останавливать выпуск более популярных моделей. Кроме того, она продолжает работать над улучшением своей продукции и расширением модельного ряда.

Спустя неделю после релиза GeForce RTX 4070 так и не смогла попасть в топ-10 наиболее продаваемых GPU данных маркетплейсов. Представители компании отмечают, что Nvidia продолжит следить за ситуацией на рынке и готова к быстрой реакции на изменения спроса.

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Топ комментариев

Wolf Hound

А как будто в остальной России такого количества Жигулей нет?

Alhazred

Доведут конечно. И это хорошо. А вот тебя до ума довести уже никак

korvinsS

Рассмешил ты меня однако. Как можно быть таким наивным как ты существо???

vad7958

Не Илон ты не Курчатов и не Королёв....