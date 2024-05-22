Маск иронично высказался о легитимности Зеленского

Илон Маск иронично прокомментировал пост пользователя Х об истечении срока полномочий и легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

«Но я думал, мы там для того, чтобы "поддерживать демократию"», — написал Маск в ответ на сообщение, что «срок полномочий Зеленского официально закончился вчера вечером» и «теперь он продлил свой срок, введя военное положение».

Новые выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Но они не прошли из-за военного положения. Закон о правовом статусе этого положения запрещает проведение любых выборов во время его действия.

Но Конституция Украины не предусматривает никаких исключений для президентских выборов. Она требует их проведения каждые пять лет. А Конституция, как главный закон страны, выше по статусу любого другого законодательного акта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.