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Омский «Авангард» всухую обошел «Металлург» и стал финалистом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

4Хоккейный клуб «Авангард» завершил победой четвертую игру против магнитогорского «Металлурга» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ.

«Металлург» не сумел одержать ни одной победы в играх с «Авангардом», но во многих встречах игра соперников была практически равной. Счет матчей в серии: 2:1 (ОТ), 4:3, 2:3(ОТ) и 1:4.

В предыдущем сезоне «Авангард» и «Металлург» также играли в полуфинале Восточной конференции, но тогда магнитогорцы оказались чуть сильнее, победив в серии со счетом 4:3.

В финале Востока омичи сыграют с «Ак Барсом» или «Адмиралом». У соперников на момент публикации счет в серии 3:1 в пользу казанцев.

В Западной конференции в финал вышел СКА, обыграв «Торпедо» в серии со счетом 4:0. Также продолжают «выяснять отношения» за Западе «Локомотив» и ЦСКА.

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Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Ты вообще личность загадочная, даже не с этого ресурса, может и не с этой страны... так что я говорю...

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно