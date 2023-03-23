Омский «Авангард» всухую обошел «Металлург» и стал финалистом

4Хоккейный клуб «Авангард» завершил победой четвертую игру против магнитогорского «Металлурга» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ.

«Металлург» не сумел одержать ни одной победы в играх с «Авангардом», но во многих встречах игра соперников была практически равной. Счет матчей в серии: 2:1 (ОТ), 4:3, 2:3(ОТ) и 1:4.

В предыдущем сезоне «Авангард» и «Металлург» также играли в полуфинале Восточной конференции, но тогда магнитогорцы оказались чуть сильнее, победив в серии со счетом 4:3.

В финале Востока омичи сыграют с «Ак Барсом» или «Адмиралом». У соперников на момент публикации счет в серии 3:1 в пользу казанцев.

В Западной конференции в финал вышел СКА, обыграв «Торпедо» в серии со счетом 4:0. Также продолжают «выяснять отношения» за Западе «Локомотив» и ЦСКА.