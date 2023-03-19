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Медведев вышел в финал турнира в Индиан‑Уэллсе

Источник:
«Р-Спорт»
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу россиянина, посеянного на турнире под пятым номером. Тиафо имел 14-й номер посева, сообщает «Р-Спорт». Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Медведев выиграл, реализовав восьмой матчбол.

В финале 27-летний россиянин, одержавший 19 побед подряд, сыграет против победителя матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (11).

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 8,8 миллиона долларов.

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