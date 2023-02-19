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Кличко рассказал о мечте нокаутировать президента России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Web Summit / CC BY 2.0

Бывший украинский боксер Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь. «Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — пожаловался Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

Ранее он раскритиковал Международного олимпийского комитета (МОК) «за поддержку российских спортсменов.

По словам Кличко-младшего, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах представляет интересы России, а не Олимпиады.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...