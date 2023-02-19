Кличко рассказал о мечте нокаутировать президента России

Бывший украинский боксер Владимир Кличко заявил, что мечтает выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что его желание невозможно воплотить в жизнь. «Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — пожаловался Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

Ранее он раскритиковал Международного олимпийского комитета (МОК) «за поддержку российских спортсменов.

По словам Кличко-младшего, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах представляет интересы России, а не Олимпиады.