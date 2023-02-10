КХЛ опровергла запрет скандирования «славься, Сибирь» во время гимна

Континентальная хоккейная лига не требовала от «Сибири» пресекать скандирование болельщиками «славься, Сибирь» во время исполнения гимна России, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Хоккейному клубу «Сибирь» лига не оправляла никаких писем про запреты. Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов», — цитирует РБК пресс-службу КХЛ.

КХЛ рекомендовала новосибирской команде запретить своим болельщиками скандировать «славься, Сибирь» во время исполнения гимна России. Лига обратилась к клубу «на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России», написал на этой неделе «Спорт-Экспресс».

Болельщики «Сибири» не первый год скандируют фразу «славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».