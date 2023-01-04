Президент UFC подрался с женой в ночном клубе

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт подрался с женой Энн во время новогодней вечеринки в одном ночных клубов Кабо-Сан-Лукас.
На распространившемся в соцсетях видео видно, что пара находилась в VIP-зоне над танцполом и когда Дэйна наклонился, чтобы что-то сказать Энн, та дала ему пощечину. Глава UFC тут же дал ей пощечину в ответ. После этого супругов разняли друзья.
«Я один из тех парней, которые говорят, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом. Эта ситуация ужасна», — прокомментировал Уайт порталу TMZ. По его словам, они с супругой извинились друг перед другом.
Жена Уайта подтвердила взаимные извинения и рассказала, что они были сильно пьяны и ситуация вышла из-под контроля.
Пара поженилась в 1996 году. У супругов есть трое детей.
Уайт стал президентом UFC в 2001 году. Под его управлением организация превратилась в крупнейший и самый популярный в мире промоушен.
max5Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит
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