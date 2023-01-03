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Российская чемпионка мира по шахматам будет выступать за Швейцарию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Александры Костенюк

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Костенюк с января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии, сообщила Швейцарская федерация шахмат (FSE).

По словам представителя FSE Петера Эрисманна, Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии. В то же время он не исключил, что она сможет выступать за мужскую команду, «если возникнет необходимость».

Если бы Костенюк перешла в швейцарскую сборную в 2023 году, FSE пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в размере 10 тысяч долларов.

Костенюк 38 лет, она 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. В 2022 году ее признали шахматисткой года по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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