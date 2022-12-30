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Путин выразил соболезнования из-за смерти Пеле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста Пеле, назвав его выдающимся сыном бразильского народа.

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всём мире, в том числе в России», — приводит пресс-служба Кремля текст телеграммы, направленной президенту Бразилии Жаиру Болсонаро.

Путин вспомнил, что ему «посчастливилось общаться с этим замечательным человеком». И он всегда сохранит самые светлые воспоминания о нем.

Пеле встречался с президентом России в декабре 2017 года, вместе с другими всемирно известными футболистами, которые принимали участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пеле скончался 30 декабря, ему было 82 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирования рака толстой кишки.

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