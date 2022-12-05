Валиева выиграла первый чемпионат России по прыжкам

Фото: © ФФККР
Чемпионка Олимпиады в Пекине в командном турнире фигуристов Камила Валиева победила на первом чемпионате России по прыжковым элементам. У мужчин лучшим стал Григорий Федоров.
В финале 16-летняя Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, победив ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву, которая делала ставку на тройные аксели, но упала с одного из прыжков.
Валиева испытывала проблемы с четверными прыжками на Гран-при России, ей не удавалось чисто выполнить элемент.
У мужчин в личном турнире золото взял 17-летний Федоров, ученик Светланы Соколовской. В финале он боролся с Петром Гуменником, тренирующимся у Вероники Дайнеко.
Валиева и Федоров за победу получат по 1 миллиону рублей.
AlhazredНу так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...
pepelmetalЭто методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!
Times SquareА те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...
Times SquareЕсли бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.