Валиева выиграла первый чемпионат России по прыжкам

Чемпионка Олимпиады в Пекине в командном турнире фигуристов Камила Валиева победила на первом чемпионате России по прыжковым элементам. У мужчин лучшим стал Григорий Федоров.

В финале 16-летняя Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, победив ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву, которая делала ставку на тройные аксели, но упала с одного из прыжков.

Валиева испытывала проблемы с четверными прыжками на Гран-при России, ей не удавалось чисто выполнить элемент.

У мужчин в личном турнире золото взял 17-летний Федоров, ученик Светланы Соколовской. В финале он боролся с Петром Гуменником, тренирующимся у Вероники Дайнеко.

Валиева и Федоров за победу получат по 1 миллиону рублей.