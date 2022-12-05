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Валиева выиграла первый чемпионат России по прыжкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Чемпионка Олимпиады в Пекине в командном турнире фигуристов Камила Валиева победила на первом чемпионате России по прыжковым элементам. У мужчин лучшим стал Григорий Федоров.

В финале 16-летняя Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, победив ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву, которая делала ставку на тройные аксели, но упала с одного из прыжков.

Валиева испытывала проблемы с четверными прыжками на Гран-при России, ей не удавалось чисто выполнить элемент.

У мужчин в личном турнире золото взял 17-летний Федоров, ученик Светланы Соколовской. В финале он боролся с Петром Гуменником, тренирующимся у Вероники Дайнеко.

Валиева и Федоров за победу получат по 1 миллиону рублей.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

Times Square

Если бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.