«Авангард» разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 6:0

Омский «Авангард» после серии проигрышей начал побеждать, обыграв на домашней арене сначала «Северсталь», а затем разгромив «Барыс» со счетом 6:0.

В игре с «Барысом» у омичей хет-трик оформил Корбен Найт, также шайбы забросили Рид Буше, Владимир Ткачев и Владимир Брюквин.

Победа «Авангарда» над «Барысом» стала самой крупной за текущий сезон для омских ястребов. Значима она и тем, что соперник находится выше в турнирной таблице Восточной конференции.

На момент публикации «Авангард» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, но на пятки омичам наступает «Нефтехимик», у которого отыграно на один матч меньше, а разница с нижнекамской командой — всего одно очко.

Следующую игру «Авангард» проведет на домашней площадке 28 октября. Омичей ждет матч с «Адмиралом».