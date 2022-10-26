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«Авангард» разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 6:0

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © omskiyavangard, t.me/omskiyavangard

Омский «Авангард» после серии проигрышей начал побеждать, обыграв на домашней арене сначала «Северсталь», а затем разгромив «Барыс» со счетом 6:0.

В игре с «Барысом» у омичей хет-трик оформил Корбен Найт, также шайбы забросили Рид Буше, Владимир Ткачев и Владимир Брюквин.

Победа «Авангарда» над «Барысом» стала самой крупной за текущий сезон для омских ястребов. Значима она и тем, что соперник находится выше в турнирной таблице Восточной конференции.

На момент публикации «Авангард» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, но на пятки омичам наступает «Нефтехимик», у которого отыграно на один матч меньше, а разница с нижнекамской командой — всего одно очко.

Следующую игру «Авангард» проведет на домашней площадке 28 октября. Омичей ждет матч с «Адмиралом».

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Спорт #Хоккей #Омск
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