Браузер Edge получил бесплатный встроенный VPN

Microsoft работает над внедрением бесплатного VPN-сервиса в фирменный браузер Edge. Он позволяет скрыть свой реальный IP-адрес, но не меняет информацию о местоположении пользователя.

«Microsoft Edge Secure Network позволяет вам использовать виртуальный IP-адрес, который маскирует ваш IP-адрес и заменяет географическое положение аналогичным региональным адресом, чтобы онлайн-трекерам было труднее отслеживать вас во время просмотра», — сообщается на странице поддержки Microsoft.

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Поставщиком технологии выступает Cloudflare. Сервис направлен на шифрование трафика от злоумышленников и интернет-счетчиков, отслеживающих активность пользователя в рекламных целях. Он не предназначен для обхода региональных ограничений.

Бесплатный тариф VPN дает 1 Гб трафика. Чтобы его активировать, нужно зайти в настройки («три точки») и выбрать «Включить защищенную сеть Microsoft Edge». Для работы потребуется учетная запись Microsoft.