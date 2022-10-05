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Браузер Edge получил бесплатный встроенный VPN

Источник:
Sibnet.ru
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Работа за ноутбуком
Фото: © Glenn Carstens-Peters / Unsplash License

Microsoft работает над внедрением бесплатного VPN-сервиса в фирменный браузер Edge. Он позволяет скрыть свой реальный IP-адрес, но не меняет информацию о местоположении пользователя.

«Microsoft Edge Secure Network позволяет вам использовать виртуальный IP-адрес, который маскирует ваш IP-адрес и заменяет географическое положение аналогичным региональным адресом, чтобы онлайн-трекерам было труднее отслеживать вас во время просмотра», — сообщается на странице поддержки Microsoft.

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Поставщиком технологии выступает Cloudflare. Сервис направлен на шифрование трафика от злоумышленников и интернет-счетчиков, отслеживающих активность пользователя в рекламных целях. Он не предназначен для обхода региональных ограничений.

Бесплатный тариф VPN дает 1 Гб трафика. Чтобы его активировать, нужно зайти в настройки («три точки») и выбрать «Включить защищенную сеть Microsoft Edge». Для работы потребуется учетная запись Microsoft.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩