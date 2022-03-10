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Пять бесплатных VPN‑сервисов для компьютеров и смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Запущенный VPN-сервис на ноутбуке и смартфоне
Фото: © Dan Nelson / Unsplash License
Для обеспечения безопасного соединения и исключения нежелательной слежки в Сети можно воспользоваться виртуальными частными сетями — VPN. Они создают «ложный след», имитируя пребывание компьютера в другом регионе или даже стране.

Использование VPN позволяет избавиться от рекламных трекеров, обойти ограничения на посещение некоторых сайтов и решить еще ряд более профессиональных задач. VPN-сервисы предоставляют готовые настройки для компьютера или смартфона. 

Avira Phantom VPN

Один из самых простых VPN-сервисов для мобильных устройств и компьютеров. Бесплатный режим после прохождения регистрации предлагает 1 Гб зашифрованного трафика в месяц, при превышении предложат оформить платную подписку.

Интерфейс Avira Phantom VPN при активном соединении
Фото: © Sibnet.ru

Phantom VPN очень прост в управлении — соединение осуществляется по одному клику. Программа подойдет пользователям, не пользующимся виртуальными частными сетями на постоянной основе и не нуждающимся в большом объеме трафика.

Скачать клиенты можно на официальном сайте Avira Phantom VPN. Доступны версии для Windows, Mac, Android и iOS.

Browsec VPN

Сервис, работающий в браузерах ChromeMozilla FirefoxOpera и на мобильных платформах Android и iOS. Бесплатная версия ограничивает скорость соединения до 20 Мбит/с, но не имеет ограничения по объему трафика.

Браузерное расширение Browsec VPN
Фото: © Sibnet.ru

Стоит отметить функцию Smart Settings, доступную в браузерном расширении, она автоматически активирует защищенное соединение для выбранных сайтов, что делает использование сервиса более удобным. Бесплатно ее можно активировать только для одного ресурса.

TurboVPN

Довольно быстрый кроссплатформенный VPN-клиент с гибкой сеткой тарифов и возможностью бесплатного использования. На сайте TurboVPN доступны версии для всех популярных десктопных и мобильных платформ.

Бесплатная подписка не ограничивает трафик, но показывает рекламу. Скорость соединения зависит от нагрузки на сервер, в дни ажиотажа на сервисе можно столкнуться с высокой загрузкой кластеров, что замедляет работу в интернете. 

Интерфейс десктопного клиента TurboVPN
Фото: © Sibnet.ru

Без подписки можно выбрать только три региона подключения, поэтому сервис может не подойти пользователям, желающим имитировать подключения из какой-либо конкретной страны. Но его можно использовать для обхода блокировок и маскировки в домашнем регионе.

Windscribe

Кроссплатформенное приложение, имеющее клиенты под все операционные системы, браузерные расширения и ПО для роутеров. Весь ассортимент программ представлен на официальном сайте Windscribe.

Windscribe не требует обязательного аккаунта и может работать анонимно, но в таком случае предоставляет ограниченное количество серверов для подключения и всего 2 Гб трафика в месяц. Заведя аккаунт и подтвердив адрес электронной почты, можно получить еще 10 Гб ежемесячного трафика.

Интерфейс мобильного приложения Windscribe
Фото: © Sibnet.ru

Управление одинаково в десктопной и мобильной версиях. Можно воспользоваться «автопилотом», нажав кнопку включения VPN и подключиться к наиболее быстрому серверу или самостоятельно выбрать страну подключения и даже сервер.

В бесплатной версии присутствует ограничение не только по объему трафика, но и по количеству стран и серверов для подключения, однако этого все равно достаточно для комфортного серфинга без злоупотребления закачками и просмотром видео.

Proton VPN

Один из немногих VPN-сервисов, не ведущих логи активности пользователей. Обладает гибкими настройками и доступен для всех операционных систем, в том числе мобильных. 

Гибкая сетка тарифов Proton VPN предоставляет возможность бесплатного использования, без ограничения по объему трафика, что редко можно встретить среди аналогичных программ.

Клиент Proton VPN для Windows
Фото: © Sibnet.ru

Ограничения бесплатного использования касаются количества стран — можно подключиться всего к трем. Свободный доступ к стриминговым платформам и загрузке торрентов можно получить только по платной подписке от 400 рублей в месяц.

Наличие клиента для ПК будет плюсом для геймеров и людей, использующих программы требующие геопозиционирования. При использовании такого способа подключения не только браузер, но и все программы на ПК будут работать по «ложным координатам».

Клиент можно скачать с официального сайта Proton VPN для любого устройства. Присутствует возможность не устанавливать клиент на компьютер, а загрузить сетевые надстройки, для использования в OpenVPN, что оценят опытные пользователи.

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pepelmetal

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frenchman

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Disobedient

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