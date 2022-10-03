Российская гимнастка похвасталась получением гражданства США

Олимпийская чемпионка Лондона в составе сборной России по художественной гимнастике Анастасия Назаренко получила гражданство США.

Назаренко опубликовала в соцсетях фотографии с вечеринки, посвященные этому событию. Гимнастка оформила квартиру флажками и воздушными шарами в виде букв USA, а также показала торт, украшенный статуей Свободы. Она также сделала репост сообщения одной из подруг, которая подписала фотографию: «В наши ряды американцев прибыло».

«После завершения спортивной карьеры я жила с родителями и находилась в безумно затягивающей зоне комфорта. В этот момент я поняла, что переезд в США как раз подходит мне под мой очередной challenge. Да еще и насмотревшись голливудских фильмов. Америка меня заразила! Скажу честно, переехать окончательно и остаться здесь жить у меня получилось раза с пятого», — рассказывала Назаренко.

Назаренко 29 лет, живет в США пять лет. Открыла в Нью-Йорке студию растяжки.

На Играх в Лондоне гимнастка стала чемпионкой в групповом многоборье, также на ее счету по три золота чемпионатов мира, Европы и Универсиады.