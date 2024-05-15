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Подростки на угнанном авто попали в смертельное ДТП на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Фото: © СУ СК РФ по Республике Алтай

Автомобиль Honda Accord слетел с Чуйского тракта и перевернулся, погибли две 15-летние девочки, еще четверо их сверстников доставлены в больницу, сообщило СУ СК РФ по Республике Алтай.

ДТП произошло в ночь на среду, 15 мая. Автомобиль ехал по трассе в сторону села Кош-Агач. Водитель (его возраст не уточняется) не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Погибли две 15-летние девочки, еще четверо подростков в возрасте 15-17 лет доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Транспортное средство принадлежит местному жителю, который накануне оставил автомобиль на СТО.

Следователи выясняют, как автомобиль оказался у подростков, и устанавливают все обстоятельства аварии. После проверки будет принято решение.

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ЧП #ДТП #Республика Алтай
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