Микроавтобус протаранил грузовик в Алтайском крае

Автобус Ford Transit с пассажирами столкнулся с грузовиком в Алтайском крае. В салоне находилось 17 человек, девять обратились за медицинской помощью, сообщает ГУ МВД по региону.

Столкновение транспортных средств произошло на 29-м километре автодороги А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущемся впереди грузовиком Mitsubishi Fuso.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса.