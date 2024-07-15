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Микроавтобус протаранил грузовик в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Алтайскому краю

Автобус Ford Transit с пассажирами столкнулся с грузовиком в Алтайском крае. В салоне находилось 17 человек, девять обратились за медицинской помощью, сообщает ГУ МВД по региону.

Столкновение транспортных средств произошло на 29-м километре автодороги А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущемся впереди грузовиком Mitsubishi Fuso.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса.

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ЧП #ДТП #Алтайский край
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mosquito__2010

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mosquito__2010

Конечно стрелок был ликвидирован секретной спец. службой, следы демократов нужно заметать. Но это раскол....

scorpion2777

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Asd10

Дикари в шлепанцах, обладающие дронами, это как бы уже и не дикари... ☺