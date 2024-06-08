Скорая помощь перевернулась в Кузбассе

Машина скорой помощи перевернулась в Крапивинском районе Кемеровской области, фельдшер получила ушиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на четвертом километре автодороги «Панфилово-Крапивинский-Банново». Пациентов внутри не было, 28-летняя фельдшер в результате ДТП получила ушиб плеча.

«Предварительно установлено, что 46-летний водитель, возвращаясь с вызова из села Банново на автомобиле УАЗ по проселочной дороге, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и в результате допустил опрокидывание машины», — говорится в сообщении.

Фельдшер самостоятельно обратилась в Крапивинскую районную больницу, где ей была оказана помощь. Машина получила повреждения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.