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Скорая помощь перевернулась в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Машина скорой помощи перевернулась в Крапивинском районе Кемеровской области, фельдшер получила ушиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на четвертом километре автодороги «Панфилово-Крапивинский-Банново». Пациентов внутри не было, 28-летняя фельдшер в результате ДТП получила ушиб плеча.

«Предварительно установлено, что 46-летний водитель, возвращаясь с вызова из села Банново на автомобиле УАЗ по проселочной дороге, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и в результате допустил опрокидывание машины», — говорится в сообщении.

Фельдшер самостоятельно обратилась в Крапивинскую районную больницу, где ей была оказана помощь. Машина получила повреждения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

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mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Я бы на месте Макрона вообще бы не отсвечивал, у Франции куча колоний и никакущая армия - избивать французов...

MONOLIT79

Что-то у нас в Сибирит не ... не чувствуется.