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Задержан директор КТЭК по делу о ДТП с трамваями в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Задержание директора и мастера КТЭК по делу о столкновении трамваев в Кемерове
Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания» задержаны после аварии с городскими трамваями, в которой один человек погиб и более 100 пострадали, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра.

В ДТП пострадали водитель трамвая и более 100 пассажиров. Один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь. Степень тяжести причиненного вреда их здоровью устанавливается.

Директор и мастер подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Директор «Кемеровской электротранспортной компании» — бывший вице-мэр, экс-глава управления дорожного хозяйства Павел Мальцев, судимый за получение взятки. Дело рассмотрели в особом порядке, суд приговорил чиновника к штрафу в 200 тысяч рублей.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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