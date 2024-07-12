Замминистра промышленности Алтайского края погиб в ДТП

Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП на дороге р-256 «Чуйский тракт», 64-летний чиновник возвращался в Барнаул из служебной командировки, сообщает пресс-служба правительства края.

На трассе столкнулись два автомобиля — Toyota Camry и Lada Largus. В столкновении погиб еще один человек, его личность пока не раскрывается. За медицинской помощью также обратились три человека, в том числе один ребенок

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают экстренные службы региона.

Следственным отделом ГУ МВД Алтайского рая по Первомайскому району возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, устанавливаются все обстоятельства аварии.